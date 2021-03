(Di lunedì 8 marzo 2021) Tragedia a, nell'Abbiatense , dove in via Mameli unadi 41nella notte fra domenica 7 e lunedì 8 marzo ha ucciso la propria bimba di due. Laora è piantonata all'...

Advertising

periodicodaily : Cisliano (Milano) – Madre uccide figlia di due anni #Cisliano #Milano - infoitinterno : Bambina uccisa a Cisliano, la madre fermata per omicidio - infoitinterno : Cisliano, madre uccide la figlia di due anni: la denuncia della donna su Facebook - cronaca_news : Cisliano, madre uccide figlia di 2 anni: accusava il marito di maltrattamenti, donna uccide la figlia di due anni f… -

Ultime Notizie dalla rete : Cisliano madre

uccide figlia e manda un messaggio al marito 'Nostra figlia non c'è più. Con queste parole la donna di 41 anni ha avvisato il padre, che era fuori casa. E' stato quindi l'uomo a dare ...... la scorsa notte, a, in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni la bambina non ... hanno forzato una finestra e hanno trovato la bambina esanime sul letto, accanto allain ...Patrizia, 41 anni, ha poi tentato di togliersi la vita. Sui social scriveva: "Vai a denunciarmi ancora per calunnia e diffamazione. Denunciami ancora per sequestro di minore. Lei è la mia bambina" ...Al primo piano di una bella palazzina di via Mameli a Cisliano regna l’incredulità La donna è ricoverata adesso all'ospedale Fornaroli di Magenta anche per aver ingerito probabilmente psicofarmaci dop ...