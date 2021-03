Campania in zona rossa: parchi pubblici aperti a Napoli (Di lunedì 8 marzo 2021) Comune di Napoli: l’assessorato al Verde rende noto che i parchi pubblici cittadini resteranno aperti nonostante la zona rossa (in vigore da oggi fino a domenica 21 marzo). Da oggi, lunedì 8 marzo, la Campania è diventata zona rossa a causa del forte aumento dei contagi da Covid 19. Il provvedimento, salvo proroghe, andrà avanti fino Leggi su 2anews (Di lunedì 8 marzo 2021) Comune di: l’assessorato al Verde rende noto che icittadini resterannononostante la(in vigore da oggi fino a domenica 21 marzo). Da oggi, lunedì 8 marzo, laè diventataa causa del forte aumento dei contagi da Covid 19. Il provvedimento, salvo proroghe, andrà avanti fino

