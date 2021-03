Bimba di 2 anni morta, la mamma è stata fermata per omicidio: la chiamata al padre che allerta i soccorsi (Di lunedì 8 marzo 2021) Qualche ora fa la notizia della morte, terribile, di una bambina di 2 anni. Ora la notizia che la donna, madre della bambina, è stata fermata con l’accusa di omicidio volontario. A rivelarlo ora è Ansa. Madre accusata di omicidio Stando a quanto viene riportato in queste prime ore di indagini. La madre, una donna di 41 anni, è stata trovata incosciente con delle ferite da taglio su un braccio con vicino la figlia di appena due anni, morta. Così, dopo alcune ore, è scattato il fermo ad opera del pm di Pavia Roberto Valli che insieme con il procuratore Mario Venditti si occupa delle indagini. La chiamata al marito nella notte La domanda a cui le indagini devono dare risposta riguarda cosa è accaduto in ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Qualche ora fa la notizia della morte, terribile, di una bambina di 2. Ora la notizia che la donna, madre della bambina, ècon l’accusa divolontario. A rivelarlo ora è Ansa. Madre accusata diStando a quanto viene riportato in queste prime ore di indagini. La madre, una donna di 41, ètrovata incosciente con delle ferite da taglio su un braccio con vicino la figlia di appena due. Così, dopo alcune ore, è scattato il fermo ad opera del pm di Pavia Roberto Valli che insieme con il procuratore Mario Venditti si occupa delle indagini. Laal marito nella notte La domanda a cui le indagini devono dare risposta riguarda cosa è accaduto in ...

