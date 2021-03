Beatrice Venezi direttore (e non direttrice) d’orchestra? La Crusca: «Definizione legittima» (Di lunedì 8 marzo 2021) Beatrice Venezi sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2021 (Photo by Jacopo Raule / Daniele Venturelli/Getty Images) Con quel «chiamatemi direttore d’orchestra e non direttrice» Beatrice Venezi ha diviso i social, tra chi l’ha contestata per aver perso un’occasione di dare visibilità alle rivendicazioni delle donne sulla parità di genere e chi invece ha apprezzato la sua capacità di non lasciarsi condizionare dal politically correct. Ma al di là delle questioni puramente ideologiche, ha ragione lei quando dice che «le professioni hanno un nome preciso e nel mio caso è ‘direttore d’orchestra’»? Secondo l’Accademia della Crusca, è una scelta legittima. Che lei ha nuovamente rivendicato ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 marzo 2021)sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2021 (Photo by Jacopo Raule / Daniele Venturelli/Getty Images) Con quel «chiamatemie nonha diviso i social, tra chi l’ha contestata per aver perso un’occasione di dare visibilità alle rivendicazioni delle donne sulla parità di genere e chi invece ha apprezzato la sua capacità di non lasciarsi condizionare dal politically correct. Ma al di là delle questioni puramente ideologiche, ha ragione lei quando dice che «le professioni hanno un nome preciso e nel mio caso è ‘’»? Secondo l’Accademia della, è una scelta. Che lei ha nuovamente rivendicato ...

