Aquaman 2: Jason Momoa scherza sul suo allenamento per il sequel DC (Di lunedì 8 marzo 2021) Jason Momoa si sta assicurando di essere in perfetta forma per Aquaman 2, per essere pronto a tornare sul set del cinecomic DC. Jason Momoa è pronto a mettersi in forma per Aquaman 2, il sequel del cincomic DC le cui riprese dovrebbero iniziare nell'estate 2021, come ha accennato nelle sue stories condivise su Instagram. La star ha ancora alcuni mesi per prepararsi alle riprese, ma nel lancio del trailer della sua nuova serie Apple ha scherzato sul doversi "rimettere in forma" per rivestire i panni del supereroe in Aquaman 2. Nel trailer dello show See, che Jason Momoa ha condiviso tramite i social, lo vediamo mentre mangiava del caviale e così, scherzando sulla cosa, ha affermato di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 marzo 2021)si sta assicurando di essere in perfetta forma per2, per essere pronto a tornare sul set del cinecomic DC.è pronto a mettersi in forma per2, ildel cincomic DC le cui riprese dovrebbero iniziare nell'estate 2021, come ha accennato nelle sue stories condivise su Instagram. La star ha ancora alcuni mesi per prepararsi alle riprese, ma nel lancio del trailer della sua nuova serie Apple hato sul doversi "rimettere in forma" per rivestire i panni del supereroe in2. Nel trailer dello show See, cheha condiviso tramite i social, lo vediamo mentre mangiava del caviale e così,ndo sulla cosa, ha affermato di ...

Advertising

3cinematographe : #JasonMomoa si sta assicurando di essere in perfetta forma per le riprese di #Aquaman 2! La sua dieta, però, è a ba… - Rizzoglio : RT @lifegate: Aquaman veste di alghe ?? L’attore #JasonMomoa, conosciuto anche per il suo ruolo nel Trono di spade, ha lanciato due paia di… - lifegate : Aquaman veste di alghe ?? L’attore #JasonMomoa, conosciuto anche per il suo ruolo nel Trono di spade, ha lanciato d… -