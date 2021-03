Achille Lauro annuncia il suo ultimo album “Lauro” in uscita il 16 aprile (Di lunedì 8 marzo 2021) L’annuncio shock di Achille Lauro, il 16 aprile sarà pubblicato il suo ultimo album: sulla pagina Instagram ha pubblicato tre post che riportano questa didascalia: Per chi ha scelto di essere e di goderne.Per chi se ne frega.Per chi ha conosciuto la fine e della fine ha fatto il suo nuovo inizio.Per tutti gli incompresi, come lo siamo noi. Lauro.Il mio ultimo disco.Dal 16 aprile ovunque. Sarà davvero l’ultimo album della carriera di Achille Lauro? Achille Lauro, ultimo album : il post su Instagram Reduce dall’esperienza sanremese nella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) L’annuncio shock di, il 16sarà pubblicato il suo: sulla pagina Instagram ha pubblicato tre post che riportano questa didascalia: Per chi ha scelto di essere e di goderne.Per chi se ne frega.Per chi ha conosciuto la fine e della fine ha fatto il suo nuovo inizio.Per tutti gli incompresi, come lo siamo noi..Il miodisco.Dal 16ovunque. Sarà davvero l’della carriera di: il post su Instagram Reduce dall’esperienza sanremese nella ...

Advertising

bknsty : Ho scritto di Achille Lauro, inspiegabilmente osannato come simbolo controcorrente all’interno di un sistema che si… - NicolaPorro : Mi ha scritto un professore che racconta come un modello culturale che inneggia al macabro e alla bruttezza non può… - trash_italiano : ACHILLE LAURO VS ANTONELLA ELIA A PECHINO EXPRESS. AVEVO TOTALMENTE RIMOSSO. #noneladurso - rinquxre : sul gruppo della mia classe mi stanno insultando achille lauro siete tutti nella mia lista nera lo sapete - itsgiiiiuliaa : RT @13mari81: Quindi va cosi, Gasparri può insultare Achille Lauro dicendo pubblicamente 'fai schifo, puoi piacere solo ai deficienti', po… -