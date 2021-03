ZOMBIES CHE GIOCANO AL “BALLO DI SIMONE”: LA PANDEMIA DEI CODARDI (Di domenica 7 marzo 2021) Un supermercato locale aveva un cartello sul marciapiede che diceva ai clienti che non potevano entrare finché qualcuno non fosse uscito. Non essendo mai stato uno che obbedisce ai cartelli, ignorai le istruzioni ed entrai. Il posto era vuoto. La Marie Celeste dei supermercati. Mi chiedo quanti idioti con indosso una maschera sarebbero rimasti fuori tutto il giorno, proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 7 marzo 2021) Un supermercato locale aveva un cartello sul marciapiede che diceva ai clienti che non potevano entrare finché qualcuno non fosse uscito. Non essendo mai stato uno che obbedisce ai cartelli, ignorai le istruzioni ed entrai. Il posto era vuoto. La Marie Celeste dei supermercati. Mi chiedo quanti idioti con indosso una maschera sarebbero rimasti fuori tutto il giorno, proviene da Database Italia.

