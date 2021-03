Zingaretti sceglie (ancora) Barbara D’Urso. Stasera la prima intervista dopo le dimissioni. Ironia sui social (Di domenica 7 marzo 2021) Nicola Zingaretti sceglie Barbara D’Urso. Confermata, infatti, dall’ufficio stampa di Mediaset, la presenza dell’ormai ex segretario del Pd, nel programma di Canale 5 Live – Non è La D’Urso, proprio come preannunciato oggi dal Corriere della Sera. dopo le dimissioni, rese note giovedì pomeriggio con un post su Facebook, – dall’incipit: lo stillicidio non finisce – il presidente della Regione Lazio ha deciso di andare proprio nel salotto televisivo di Barbara D’Urso per spiegare le ragioni della sua “rinuncia” alla guida del Partito Democratico. Ospite in trasmissione anche il leader della Lega Matteo Salvini. Sui social, questa scelta, è già diventata oggetto di polemica e sarcasmo: «Zingaretti ... Leggi su open.online (Di domenica 7 marzo 2021) Nicola. Confermata, infatti, dall’ufficio stampa di Mediaset, la presenza dell’ormai ex segretario del Pd, nel programma di Canale 5 Live – Non è La, proprio come preannunciato oggi dal Corriere della Sera.le, rese note giovedì pomeriggio con un post su Facebook, – dall’incipit: lo stillicidio non finisce – il presidente della Regione Lazio ha deciso di andare proprio nel salotto televisivo diper spiegare le ragioni della sua “rinuncia” alla guida del Partito Democratico. Ospite in trasmissione anche il leader della Lega Matteo Salvini. Sui, questa scelta, è già diventata oggetto di polemica e sarcasmo: «...

Advertising

Linkiesta : Draghi sceglie i migliori esperti, il Pd adotta il metodo grillino (e #Padoan, #Martina, #Minniti se ne vanno). P… - porcapolenta : RT @confundustria: Come prima intervista post dimissioni #Zingaretti sceglie una trasmissione della D'Urso. Sospettavamo fosse un coglione… - carlodesdorides : RT @confundustria: Come prima intervista post dimissioni #Zingaretti sceglie una trasmissione della D'Urso. Sospettavamo fosse un coglione… - Simo07827689 : RT @confundustria: Come prima intervista post dimissioni #Zingaretti sceglie una trasmissione della D'Urso. Sospettavamo fosse un coglione… - LietellalietaM : RT @lostagistaRAI: #Zingaretti sceglie di fare la prima intervista dopo le dimissioni dalla D'Urso. Davvero, non è una battuta. Errare è um… -