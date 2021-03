Turris-Foggia, le ultime su formazioni e dove vederla (Di domenica 7 marzo 2021) Allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, alle ore 20:30, Turris-Foggia chiuderà il programma della 29esima giornata del Girone C di Serie C. Ecco le ultime dalla partita di campionato. Il momento della Turris Con una sola vittoria nelle ultime 11 partite, 3 pareggi e 7 sconfitte, i padroni di casa si presentano alla sfida di questa sera con il morale sotto i tacchi. Dopo l’esordio vincente (2-1 contro la Casertana) di Caneo sulla panchina campana il brutto periodo già sembrava lasciato alle spalle, ma la sconfitta di martedì (2-1) contro il Potenza terzultimo ha fatto tornare la Turris con i piedi per terra. La 13esima posizione e i 31 punti in classifica sono frutto soprattutto di quel ottimo avvio di campionato che aveva portato i tifosi a sperare in un piazzamento nelle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 marzo 2021) Allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, alle ore 20:30,chiuderà il programma della 29esima giornata del Girone C di Serie C. Ecco ledalla partita di campionato. Il momento dellaCon una sola vittoria nelle11 partite, 3 pareggi e 7 sconfitte, i padroni di casa si presentano alla sfida di questa sera con il morale sotto i tacchi. Dopo l’esordio vincente (2-1 contro la Casertana) di Caneo sulla panchina campana il brutto periodo già sembrava lasciato alle spalle, ma la sconfitta di martedì (2-1) contro il Potenza terzultimo ha fatto tornare lacon i piedi per terra. La 13esima posizione e i 31 punti in classifica sono frutto soprattutto di quel ottimo avvio di campionato che aveva portato i tifosi a sperare in un piazzamento nelle ...

Advertising

Pall_Gonfiato : Turris-Foggia: streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C - CampaniaCalcio : Campania-based teams in action tomorrow: NAPOLI-Bologna Vibonese-CASERTANA Palermo-JUVE STABIA AVELLINO-PAGANESE TURRIS-Foggia ?? - foggiagol : Le probabili formazioni di Turris-Foggia - ottopagine : Turris - Foggia, la probabile formazione dei corallini #TorredelGreco - Torrechannelit : Turris – I convocati per il Foggia: out Longo e Franco -