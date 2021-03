Spalletti pronto a tornare | corteggiato anche da Napoli e Fiorentina

(Di domenica 7 marzo 2021) Lucianoha festeggiato domenica il suo 62esimo compleanno. Festeggiamenti senza impegni lavorativi, dato che il tecnico di Certaldo è lontano dai campi da ormai due anni dopo l’addio all’Inter. L’ex Roma e Zenit rimane però ancora sotto contratto con i nerazzurri per una questione di principio. L’accordo scadrà a giugno esi prepara ain panchina. Secondo quanto riportato da Fcinternews.it, il tecnico sarebbedal club russo dello Spartak Mosca, ma non solo. Sarebbero infatti interessatialtre società straniere, madall’Italia potrebbero arrivare proposte. Ilha infatti tastato il terreno e la sfida azzurra sarebbe sicuramente stimolante per l’ambizione di. L’obiettivo del club ...

TUTTO mercato WEB

E sì, perché la Roma che arrivava 'sempre seconda' era quella di Luciano, quando la ... idolo di Damiano, che ci aveva confessato di sentirsia raccoglierne l'eredità: 'Non sarebbe ...Allenatori bravi ce ne sono tanti: penso a, e' molto bravo, fa calcio. Il problema e' ... Sara' il campo a dire quando, ma lui e'a lottare e a portare avanti il suo lavoro. "Un ...Calcio, Luciano Spalletti è pronto a tornare in panchina: il tecnico è corteggiato dalla Russia, ma anche da Napoli e Fiorentina.Compie oggi 62 anni un allenatore che si è sempre distinto per il suo calcio spettacolare e per il suo carattere schietto, oggi in attesa di una nuova avventura ...