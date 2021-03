Perché è impossibile perdonare chi tradisce (Di domenica 7 marzo 2021) Redazione Nel mondo contemporaneo il rapporto erotico e il corteggiamento sono sempre più regolamentati come atti volontari. Nel mondo contemporaneo il rapporto erotico e il corteggiamento sono sempre più regolamentati come atti volontari. Per corteggiare una donna devi chiederle prima se vuol essere corteggiata, concordare cosa volete reciprocamente. All'estremo opposto c'è l'attrazione improvvisa e violenta dell'innamoramento. Questo non dipende dalla volontà e non può essere regolamentato. Nel vero innamoramento, inoltre, sono presenti i due a priori reciproci: «Io voglio solo te e tu solo me». Non nasce da un patto, ma dall'esigenza. Quando nell'innamoramento uno butta sul piatto dell'amore tutta la sua vita e il suo futuro e l'altro invece cerca un rapporto fuori della coppia, questa deviazione viene vissuta come violazione di un valore assoluto, come trauma e ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 marzo 2021) Redazione Nel mondo contemporaneo il rapporto erotico e il corteggiamento sono sempre più regolamentati come atti volontari. Nel mondo contemporaneo il rapporto erotico e il corteggiamento sono sempre più regolamentati come atti volontari. Per corteggiare una donna devi chiederle prima se vuol essere corteggiata, concordare cosa volete reciprocamente. All'estremo opposto c'è l'attrazione improvvisa e violenta dell'innamoramento. Questo non dipende dalla volontà e non può essere regolamentato. Nel vero innamoramento, inoltre, sono presenti i due a priori reciproci: «Io voglio solo te e tu solo me». Non nasce da un patto, ma dall'esigenza. Quando nell'innamoramento uno butta sul piatto dell'amore tutta la sua vita e il suo futuro e l'altro invece cerca un rapporto fuori della coppia, questa deviazione viene vissuta come violazione di un valore assoluto, come trauma e ...

