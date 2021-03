Narita Boy - prova

(Di domenica 7 marzo 2021) Avete presente la storia di Tron e (in parte) quella del suo sequel Tron Legacy? Parlavano entrambi di esseri umani intrappolati in mondi... o meglio, in regni digitali nei quali vigeva una dittatura letale che governava con il pugno di ferro terre di silicio. Una sorta di Paese delle Meraviglie fatto di bit, sprite al neon e linee cinetiche.Boy, action-adventure sviluppato dal giovane team spagnolo Studio Koba, è legato ai due sci-fi targati Disney al punto da citarli apertamente nel suo artwork principale, nelle atmosfere di gioco e nella colonna sonora ad alto tasso di Daft Punk. Ma le fonti d'ispirazione non si fermano qui. È facile lasciarsi catturare dallo stile di questo particolare Metroidvania, in particolare se avete vissuto gli anni '80 in prima persona. Oltre ai forti richiami ai due film appena citati,Boy fornisce una ...

Eurogamer_it : Una gemma nascosta in un mare di pixel #NaritaBoy

Torniamo negli anni Ottanta dove The Creator, un genio dell'epoca, crea una console per videogiochi denominata Narita One, il cui titolo di punta è Narita Boy. Narita Boy è un successo clamoroso e ... Se invece considerate il gameplay il vero cuore pulsante di un'avventura, e al contempo avete un debole per le atmosfere anni '80, il consiglio è di tenere d'occhio Narita Boy. Il plot è ... Un mondo invisibile minacciato da un Oscuro Signore digitale richiede il nostro aiuto. Nei panni di Narita Boy risponderemo alla chiamata.