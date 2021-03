Il Papa a Mosul | La fraternità è più forte del fratricidio

(Di domenica 7 marzo 2021) Ilè giunto a, nel Nord dell’Iraq, per la preghiera per le vittime della guerra. A Piazza delle Chiese, dove si svolge l’evento, sono ancora visibili le macerie della guerra. Le strade...

Prima della preghiera, che riportiamo integralmente,Francesco sottolinea che 'qui ale tragiche conseguenze della guerra e delle ostilità sono fin troppo evidenti. Com'è crudele che ..."Musulmani, cristiani, yazidi annientati crudelmente dal terrorismo" "La fraternità è più forte del fratricidio". E' il monito del, arrivato a, nel corso della preghiera per le vittime della guerra. "Oggi eleviamo le nostre voci in preghiera a Dio Onnipotente per tutte le vittime della guerra e dei conflitti armati. ...A lanciare il grido d’allarme è il Papa, nella preghiera di suffragio per le vittime della guerra pronunciata a Mosul, nella piazza “delle quattro chiese”, il luogo dell’Iraq dove sono più evidenti le ...Il Papa è giunto a Mosul, nel Nord dell'Iraq, per la preghiera per le vittime della guerra. A Piazza delle Chiese, dove si svolge l'evento, sono ancora visibili le macerie della guerra. Le strade e le ...