I Måneskin vincono Sanremo 2021 (ed ecco la classifica completa) (Di domenica 7 marzo 2021) I Måneskin vincono la 71esima edizione del Festival della canzone italiana, la più difficile di sempre, quella dei protocolli di sicurezza, del cambio generazionale nella platea televisiva, dell'ultima volta di Amadeus e Fiorello alla conduzione. La band ha portato il rock all'Ariston e ha conquistato il podio con il brano Zitti e buoni. https://youtu.be/1OISmX4vOKA Ottantun anni in quattro e già capaci di prendersi il palco dell'Ariston, sono più sciolti dei colleghi navigati. Travolgenti, sicuri, dannatamente bravi. Accusati di plagio sui social, hanno rimandato le accuse al mittente e sono andati avanti per la loro strada. E pensare che solo nel dicembre del 2017 arrivavano secondi a X Factor (oscurando il primo classificato, che nemmeno ci ricordiamo più). Da loro ti aspetti acerbità e sregolatezza, invece trovi rigore maturo e ...

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin vincono Sanremo 2021, i Maneskin trionfano davanti a Fedez - Michielin e Ermal Meta Sanremo 2021, i Maneskin trionfano davanti a Fedez - Michielin e Ermal Meta I Maneskin vincono il Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni, davanti a Fedez - Michielin con Chiamami per nome, al terzo Ermal Meta con Un milione di cose da dirti. Sanremo 2021, Damiano dei ...

I Maneskin sbancano a Sanremo. Ma la star è Achille Lauro - insanguinato Dopo la vittoria nelle Nuove proposte di Gaudiano ('Dedico tutto questo a mio papà che non c'è più'), il leone d'oro lo vincono i Maneskin: 'Dedichiamo questa vittoria a quel prof che ci diceva ...

Damiano e Victoria dei Ma°neskin positivi al Covid-19: il messaggio ai fan 105.net Sanremo 2021, i Maneskin trionfano davanti a Fedez - Michielin e Ermal Meta I Maneskinil Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni, davanti a Fedez - Michielin con Chiamami per nome, al terzo Ermal Meta con Un milione di cose da dirti. Sanremo 2021, Damiano dei ...Dopo la vittoria nelle Nuove proposte di Gaudiano ('Dedico tutto questo a mio papà che non c'è più'), il leone d'oro loi Maneskin: 'Dedichiamo questa vittoria a quel prof che ci diceva ...