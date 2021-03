I Maneskin vincono Sanremo 2021 | Classifica finale e premi assegnati

Leggi su sicksadworld

(Di domenica 7 marzo 2021) Sicuramente non i migliori in gara, Colapesce e Dimartino si rifaranno in radio, ma decisamente i migliori sul podio. Iun'edizione che dal punto di vista delle canzoni si è mostrata più debole delle precedenti e che ha dovuto fronteggiare le problematiche legate alla non presenza del pubblico in sala, le restrizioni delle misure anti-covid ed un budget ridotto. Una vittoria che porterà idi diritto all’Eurovision Song Contest a Maggio.1)- Zitti e buoni 2) Francesca Michielin, Fedez - Chiamami per nome 3) Ermal Meta - Un milione di cose da dirti 4) Colapesce, Di Martino - Musica leggerissima 5) Irama - La genesi del tuo colore 6) Willie Peyote - Mai dire mai (La Locura) 7) Annalisa - Dieci 8) Madame - Voce 9) Orietta Berti ...