Hamsik è atterrato in Svezia | domani firmerà col Goteborg

Nella serata del successo del Napoli sul Bologna al Maradona (3-1), l'ex capitano degli azzurri Marek Hamsik è atterrato all'aeroporto di Goteborg. domani lo slovacco firmerà con l'IFK Göteborg, step successivo alla parentesi cinese con la maglia del Dalina. Ecco la foto: BREAKING Ex #Napoli captain Marek #Hamsik has landed in #Landvetter airport, Gothenburg. Tomorrow he will sign his contract for #ifkgbg #Transfers #MarekHamsik pic.twitter.com/uf0hLU71c8 — Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) March 7, 2021 Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

