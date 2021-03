Gasperini: “Ci siamo avvicinati a Inter e Juventus” (Di domenica 7 marzo 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della sfida con l’Inter in conferenza stampa. Prima o poi riusciremo a vincere a San Siro contro l’Inter. Nell’ultima settimana hanno cambiato marcia, è la candidata a vincere il campionato. È una buona notizia che i sudamericani non partano con le nazionali, arrivano uno o due giorni prima della partita di campionato ed è complicato poi. Essere il miglior attacco è una soddisfazione, stiamo tutti bene e c’è un bel clima. Cerchiamo qualche accorgimento ma l’impostazione è la stessa. Inter e Juve hanno qualcosa in più a noi ma ci siamo avvicinati negli scontri diretti. Bastoni? Si vedeva che era un predestinato, sta rispettando le aspettative, è un ragazzo per bene. Hakimi e Gosens daranno vita a un bel duello, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 marzo 2021) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della sfida con l’in conferenza stampa. Prima o poi riusciremo a vincere a San Siro contro l’. Nell’ultima settimana hanno cambiato marcia, è la candidata a vincere il campionato. È una buona notizia che i sudamericani non partano con le nazionali, arrivano uno o due giorni prima della partita di campionato ed è complicato poi. Essere il miglior attacco è una soddisfazione, stiamo tutti bene e c’è un bel clima. Cerchiamo qualche accorgimento ma l’impostazione è la stessa.e Juve hanno qualcosa in più a noi ma cinegli scontri diretti. Bastoni? Si vedeva che era un predestinato, sta rispettando le aspettative, è un ragazzo per bene. Hakimi e Gosens daranno vita a un bel duello, ...

Advertising

napolista : Gasperini: “Ci siamo avvicinati a Inter e Juventus” L’allenatore dell’Atalanta in conferenza: “I nerazzurri sono i… - condorg76 : @albese5 @danielelozzi A far rigare dritti i giocatori. Capello o altri come lui tenevano la squadra per le palle e… - FaiSempBurdell : Noi tifosi siamo gli stessi che abbiamo creduto giocatori forti delle latrine assolute, che Benitez avesse lasciato… - sportli26181512 : Gasperini dopo Atalanta-Crotone: 'Bel momento ma classifica corta. Inter? Test per Madrid': 'Siamo in un buon momen… - mignolodanese : @Rutfire @OfficialASRoma A Bergamo siamo andati di domenica alle 18 dopo che ci hanno messo un posticipo senza sens… -