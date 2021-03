Fonseca e Ballardini post Roma-Genoa (Di domenica 7 marzo 2021) All’Olimpico la Roma ha battuto per 1 a 0 il Genoa, grazie all’incornata decisiva di Mancini al 24?. post Roma-Genoa Davide Ballardini e Paulo Fonseca hanno commentato la gara. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto Fonseca? L’allenatore giallorosso Fonseca post Roma-Genoa ha commentato così il successo della propria squadra: “Abbiamo affrontato una buona squadra, che ha fatto buoni risultati con le grandi. Mi aspettavo pressassero alto, ci hanno chiuso ed è stato difficile, soprattutto il primo tempo. Abbiamo fatto girare palla lentamente, senza profondità. Ma abbiamo vinto bene, contro una buona squadra“. Cristante a sinistra “Bryan è un giocatore intelligente, l’ho ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021) All’Olimpico laha battuto per 1 a 0 il, grazie all’incornata decisiva di Mancini al 24?.Davidee Paulohanno commentato la gara. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto? L’allenatore giallorossoha commentato così il successo della propria squadra: “Abbiamo affrontato una buona squadra, che ha fatto buoni risultati con le grandi. Mi aspettavo pressassero alto, ci hanno chiuso ed è stato difficile, soprattutto il primo tempo. Abbiamo fatto girare palla lentamente, senza profondità. Ma abbiamo vinto bene, contro una buona squadra“. Cristante a sinistra “Bryan è un giocatore intelligente, l’ho ...

