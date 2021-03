Diavolo d’un banchiere (di Marco Revelli) (Di domenica 7 marzo 2021) “Ma quale scandalo?”, strepitano i soliti avvocati del Diavolo, “per una robina da niente, un contrattino marginale” come quello con McKinsey… E poi, per quattro soldi, “25.000 euro più IVA”, addirittura “sotto soglia”, per cui non è neppure richiesta la comunicazione a chi di dovere (il Parlamento, in primis)… Diciamocelo allora, incalzano: ci si straccia le vesti per un tassellino piccolo piccolo nel Grande Piano dei Migliori (che tali rimangono, sia chiaro, e mantengono, come dubitarne?, la Governance). Leggi anche: 3 motivi per cui la consulenza a McKinsey è tutto fuorché ininfluente (di G. Gambino) Insomma, per quello che si dice “un dettaglio”. Ma è appunto – dovrebbero saperlo – nei dettagli che si nasconde il Diavolo. E allora ci chiediamo perché per un contratto così piccolo ricorrere al più grande del mondo? E perché il più grande del mondo ... Leggi su tpi (Di domenica 7 marzo 2021) “Ma quale scandalo?”, strepitano i soliti avvocati del, “per una robina da niente, un contrattino marginale” come quello con McKinsey… E poi, per quattro soldi, “25.000 euro più IVA”, addirittura “sotto soglia”, per cui non è neppure richiesta la comunicazione a chi di dovere (il Parlamento, in primis)… Diciamocelo allora, incalzano: ci si straccia le vesti per un tassellino piccolo piccolo nel Grande Piano dei Migliori (che tali rimangono, sia chiaro, e mantengono, come dubitarne?, la Governance). Leggi anche: 3 motivi per cui la consulenza a McKinsey è tutto fuorché ininfluente (di G. Gambino) Insomma, per quello che si dice “un dettaglio”. Ma è appunto – dovrebbero saperlo – nei dettagli che si nasconde il. E allora ci chiediamo perché per un contratto così piccolo ricorrere al più grande del mondo? E perché il più grande del mondo ...

