Crotone-Torino | le formazioni ufficiali

(Di domenica 7 marzo 2021) Queste le sceltedi Serse Cosmi e Davide Nicola per la sfida delle 15.00 tra calabresi e granata:(3-4-1-2): Cordaz; Golemic, Magallan, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Petriccione, Reca; Messias; Ounas, Simy(3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Bonazzoli, Zaza Foto: facebookL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Fiorentina - Parma, Crotone - Torino e Verona - Milan: le formazioni ufficiali

Alle 15 ci sarà il fischio d'inizio delle gare Fiorentina - Parma, Crotone - Torino e Verona - Milan. Ecco le formazioni ufficiali: Verona (3-4-2-1): Silvestri; ...