Covid | inaugurato l’hub regionale di Siracusa

...che il sindaco di Corleone e gli assessori della sua giunta si erano vaccinati contro il19 a meta' febbraio, pur non rientrando tra le categorie stabilite dalla legge. Musumeci ha...... e oggi saràanche quello di Siracusa . Al momento si procede con gli over 80 già ... che colpisce i bronchi e i polmoni cioè i primi organi attaccati dal, sono circa 700.SIRACUSA - Un totale di 24 postazioni che, una volta a regime, consentiranno di somministrare duemila vaccini al giorno. È stato inaugurato questa ...Il Presidente della Regione, Christian Solinas, ha inaugurato l'Hub vaccinale per la Città metropolitana di Cagliari, negli spazi della Fiera della Sardegna ...