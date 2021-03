(Di domenica 7 marzo 2021) Sonodi Coronavirus rilevati in Italia nelle ultime 24 ore. 207 i decessi. Ieri erano stati registrati 23641 nuovi positivi e 307 decessi. Sono 271.336 i tamponi effettuati, ildiè al 7,6%.

Adnkronos : ++CORONAVIRUS ITALIA++ I dati delle ultime 24 ore forniti dal ministero della Salute - caremani : RT @HuffPostItalia: Covid, 20765 casi e 207 morti. Tasso di positività al 7,6% - HuffPostItalia : Covid, 20765 casi e 207 morti. Tasso di positività al 7,6% -

Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti- 19" sul sito del governo.Non solo: abbiamo ulteriormente ampliato i posti per ricoveropresso le strutture preposte e rafforzato il monitoraggio avviando uno screening massiccio con test rapidi (20.000 su Potenza e 20.Sono 20.765 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 di domenica 7 marzo e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 3.002.580. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 207 così da totaliz ...Sono 20.765 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +23.641, qui il bollettino). Sale così ad almeno 3.067.486il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guar ...