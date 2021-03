Cena clandestina a Roma | multati clienti e titolare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 7 marzo 2021) Una” nel ristorante in barba a tutti i divieti e alle restrizioni anti-Covid. E’ successo ieri sera, intorno alle 21, in un locale di via Silvio D’Amico a. Quando i Carabinieri della StazioneSan Paolo sono entrati all’interno del ristorante hanno sorpreso il cameriere mentre serviva a un tavolo e hanno accertato la presenza di 7 avventori, tutti intensi a consumare la. Leggi anche:, Carabinieri irrompono in un “Covid party”: in 40 per festeggiare un compleanno I Carabinieri hanno fatto scattare subito le sanzioni previste dalla normativa anti-covid, per ildel ristorante e per i “abusivi” che sono stati invitati a tornare presso le proprie abitazioni, nonché hanno segnalato la chiusura ...