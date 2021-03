Calcio | Serie A | Roma-Genoa 1-0 dopo primo tempo

(Di domenica 7 marzo 2021), 7 mar. - (Adnkronos) - Laè in vantaggio per 1-0 sulal termine deldel 'lunch match' della 26/a giornata diA in corso di svolgimento allo stadio Olimpico della Capitale. A decidere sin qui il match il gol di Mancini al 24'.

Advertising

Gazzetta_it : Moviola #JuveLazio: quanti dubbi sul braccio di Hoedt. Ecco perché - tuttosport : #JuveLazio, l'arbitro #Massa bersaglio dell'ironia social | FOTO ???? - SkySport : JUVENTUS-LAZIO 3-1 Risultato finale ? ? #Correa (14’) ? #Rabiot (39’) ? #Morata (57’) ? rig. #Morata (60’) ? SERIE… - Gazzetta_it : Inizia il secondo tempo Roma-Genoa 1-0 - sportli26181512 : Derby Acireale-ACR Messina e Mezzolara-Correggese: Gozzano-Lavagnese in diretta tv su Sportitalia. Nocerina-Lanuse… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Sky Sport

E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Inter: tutte le notizie: tutte le notizie Gasport 7 marzo 2021...di Fiorentina Parma dando adesso uno sguardo ai precedenti più recenti della partita diA che ... per ricordare la vittoria esterna della Fiorentina per 1 - 2, firmata da una doppietta su...Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - La Roma è in vantaggio per 1-0 sul Genoa al termine del primo tempo del 'lunch match' della 26/a giornata di Serie A in ...Milan Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A in programma domenica 14 marzo 2021 alle ore 20,45. Le info ...