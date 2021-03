Assembramenti e inosservanza delle regole | scatta la chiusura per due locali | il report della Polizia Locale nel weekend

(Di domenica 7 marzo 2021) In tempi di pandemia i controllipubbliche autorità durante il fine settimana, momento solitamente dedicato allo svago e al relax, si fanno più stringenti. Infatti, già a partire dalle prime ore del pomeriggio di venerdì èto il piano potenziato dei controlli da parteper verificare il rispettodisposizioni per la tutelasalute pubblica. Particolare attenzione è stato rivolta alle strade di interesse commerciale, al lungomare di Ostia e ai luoghi tipicimovida. Più di 80 le sanzioni elevate in questo fine settimana da parte dei caschi bianchi per la violazionenormative atte a limitare il contagio:, consumo irregolare di alcolici su strada e ...

...presso il parco "Metropolitana Cimiano" in quanto erano pervenute al 112 varie segnalazioni di. Giunti sul posto, gli operanti hanno identificato e segnalato per l'delle ......presso il parco "Metropolitana Cimiano" in quanto erano pervenute al 112 varie segnalazioni di. Giunti sul posto, gli operanti hanno identificato e segnalato per l'delle ...Già a partire dalle prime ore del pomeriggio di venerdì è scattato il piano potenziato dei controlli da parte della Polizia Locale per verificare il rispetto delle disposizioni per la tutela della sa ...il sabato appena trascorso ha fatto registrare numerosi interventi da parte dei Carabinieri a seguito di assembramenti, feste clandestine e violazione dei decreti da parte di titolari di esercizi pubb ...