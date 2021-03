Amadeus cambia idea: "Se il pubblico lo desidera torno a Sanremo 2022" (Di domenica 7 marzo 2021) Il 71° Festival di Sanremo è arrivato a conclusione e Amadeus e Fiorello sono soddisfatti dello spettacolo che, nonostante la pandemia, sono riusciti a portare in scena. Nell'ultima conferenza stampa, il conduttore ha ammesso di aver cambiato idea: il prossimo anno potrebbe tornare sul palco dell'Ariston. Amadeus cambia idea: farà Sanremo 2022? Come vuole la tradizione, all'indomani della conclusione del Festival di Sanremo si parla già dell'edizione successiva. Nel corso dell'ultima conferenza stampa, in onda su Raiplay il 7 marzo 2021, la domanda da parte dei giornalisti è arrivata puntuale come un orologio svizzero. L'amministratore delegato Rai Fabrizio Salini ha aperto la possibilità ad una terza conduzione di ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 7 marzo 2021) Il 71° Festival diè arrivato a conclusione ee Fiorello sono soddisfatti dello spettacolo che, nonostante la pandemia, sono riusciti a portare in scena. Nell'ultima conferenza stampa, il conduttore ha ammesso di averto: il prossimo anno potrebbe tornare sul palco dell'Ariston.: farà? Come vuole la tradizione, all'indomani della conclusione del Festival disi parla già dell'edizione successiva. Nel corso dell'ultima conferenza stampa, in onda su Raiplay il 7 marzo 2021, la domanda da parte dei giornalisti è arrivata puntuale come un orologio svizzero. L'amministratore delegato Rai Fabrizio Salini ha aperto la possibilità ad una terza conduzione di ...

Advertising

_the_jackal : Pensavamo: ma questo fatto che i presentatori maschi restano sempre gli stessi e invece la donna al loro fianco cam… - therentgirl : Non si può nemmeno respirare che succede qualcosa, vai in bagno e all'improvviso uno dei cantanti si fa esplodere,… - Crocix404 : ?????????????????????????????????FIORELLO E AMADEUS CONDUCONO SANREMO D'ESTATE E SANREMO 2022???????????????????????????AMADEUS CAMBIA… - nmtedeschi : #Giravolta del giorno Ora #Amadeus in conferenza stampa finale del Festival #Sanremo2021 cambia idea e non esclude… - megisworld : RT @lastgiuli: UMBERTO TOZZI CHE CAMBIA IL TESTO DELLA CANZONE CON PATATO PER AMADEUS STO VOLANDO RAGAAAA #Sanremo2021 -