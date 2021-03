Violenza di genere | arresti a Noicattaro | Triggiano e Valenzano Carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di sabato 6 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Tredeidella Compagnia diper maltrattamenti in famiglia lesioni e percosse; tre storie disulle donne per fortuna concluse prima di ulteriori e più gravi conseguenze grazie al pronto intervento dei militari dell’Arma. Il primo arresto è avvenuto in tarda serata a, ove idella Sezione Radiomobile della Compagnia del luogo hanno fermato un uomo trentenne di origine ucraine in preda ad un raptus violento intento ad aggredire la moglie. I militari intervenuti hanno dovuto bloccare l’uomo che continuava a minacciare e inveire contro la donna nonostante la loro presenza, e nel destreggiarsi per fuggire ingaggiava una violenta colluttazione con gli operanti, ...