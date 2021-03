Verissimo, Dayane Mello ricorda il fratello Lucas e il dolore vissuto al GF Vip: “Era un amore incondizionato” (Di sabato 6 marzo 2021) È stata, nel bene e nel male, una delle indiscusse protagoniste del Grande fratello Vip. Oggi a Verissimo si racconta Dayane Mello, in una lunga intervista che ripercorre la sua esperienza a Cinecittà. Dall’amicizia speciale con Rosalinda Cannavò alla notizia della drammatica morte del fratello, del quale rivela: “Era un amore incondizionato“. L’avventura di Dayane Mello al GF Vip Ha fatto emozionare, piangere, ridere, arrabbiare. Ha stupito per la sua grinta, il suo carattere, ma anche per il lato più fragile di sé. Dayane Mello è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande fratello Vip e, nella finale di lunedì in cui ha potuto riabbracciare dopo mesi la figlia ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 6 marzo 2021) È stata, nel bene e nel male, una delle indiscusse protagoniste del GrandeVip. Oggi asi racconta, in una lunga intervista che ripercorre la sua esperienza a Cinecittà. Dall’amicizia speciale con Rosalinda Cannavò alla notizia della drammatica morte del, del quale rivela: “Era un“. L’avventura dial GF Vip Ha fatto emozionare, piangere, ridere, arrabbiare. Ha stupito per la sua grinta, il suo carattere, ma anche per il lato più fragile di sé.è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del GrandeVip e, nella finale di lunedì in cui ha potuto riabbracciare dopo mesi la figlia ...

