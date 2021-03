Serie B, il Brescia interrompe la striscia del Venezia: 0 - 1 firmato Ayé (Di sabato 6 marzo 2021) Venezia - Il Brescia di Pep Clotet sorride: la squadra lombarda ha sconfitto a domicilio il lanciatissimo Venezia e ora si trova a 33 punti in classifica, ben lontana dalla zona ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 marzo 2021)- Ildi Pep Clotet sorride: la squadra lombarda ha sconfitto a domicilio il lanciatissimoe ora si trova a 33 punti in classifica, ben lontana dalla zona ...

Advertising

sportli26181512 : Venezia-Brescia 0-1: Vittoria per il Brescia che è riuscito a battere a domicilio il Venezia per 1-0 nel match dell… - Sevenpress : Serie B: Il Brescia sbanca Venezia - TUTTOB1 : Serie B: Venezia-Brescia finisce 0-1 - citynowit : Campionato sempre più imprevedibile. In coda passo in avanti delle rondinelle - sportli26181512 : #SerieB, il Brescia interrompe la striscia del Venezia: 0-1 firmato Ayé: I lagunari riassaggiano la sconfitta dopo… -