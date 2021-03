Scuole Calabria. La Cgil attacca Spirlì: giunta regionale in confusione, il governo intervenga al più presto (Di sabato 6 marzo 2021) «Chiudere due settimane le Scuole in zona gialla perché non si è in grado di gestire il piano vaccinale è una ammissione di manifesta incapacità nel gestire una fase drammaticamente difficile”. È duro il segretario generale della Cgil Calabria, Angelo Sposato, sul suo profilo facebook. Il sindacalista attacca il facente funzioni Nino Spirlì dopo la chiusura delle Scuole. “La Dad – scrive Sposato – sta procurando danni enormi non solo sul profilo didattico ma soprattutto sul profilo psico-fisico degli studenti, dei giovani. La situazione è difficile per chiunque, vi è poco da scherzare, ma la scuola doveva essere gestita con cura, come ogni servizio essenziale, come una struttura sanitaria, è passato un anno”. “Il danno che sta creando questa giunta ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 6 marzo 2021) «Chiudere due settimane lein zona gialla perché non si è in grado di gestire il piano vaccinale è una ammissione di manifesta incapacità nel gestire una fase drammaticamente difficile”. È duro il segretario generale della, Angelo Sposato, sul suo profilo facebook. Il sindacalistail facente funzioni Ninodopo la chiusura delle. “La Dad – scrive Sposato – sta procurando danni enormi non solo sul profilo didattico ma soprattutto sul profilo psico-fisico degli studenti, dei giovani. La situazione è difficile per chiunque, vi è poco da scherzare, ma la scuola doveva essere gestita con cura, come ogni servizio essenziale, come una struttura sanitaria, è passato un anno”. “Il danno che sta creando questa...

MediasetTgcom24 : Covid, da lunedì scuole chiuse in Calabria per due settimane #covid - Adnkronos : #Covid #Calabria, #scuole chiuse dall’8 al 21 marzo: l'ordinanza - Homers_howl : RT @valy_s: #Covid19 La #Calabria ha un’incidenza di 62,56/100.000 Rt 0,81, scenario 1, T.I. al 13%,ricoveri al 21%, #ZonaGialla #Spirlì,se… - Calab_Magnifica : Scuole chiuse in Calabria: da lunedì 8 marzo studenti in Dad per due settimane - Leonard33968045 : L'indice RT scende, ma le scuole si chiudono. -