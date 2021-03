Sardegna, l’ordinanza di Solinas sul tampone all’arrivo è ‘light’: “48 ore di tempo per farlo” (Di sabato 6 marzo 2021) Due giorni fa aveva annunciato di voler ‘blindare’ i confini della Sardegna, imponendo a tutti i passeggeri in arrivo sull’isola – unica regione in zona bianca – un tampone rapido che certificasse la negatività a Sars-Cov-2. Ventiquattr’ore dopo il presidente della Regione Christian Solinas, probabilmente per schivare le bacchettate del Tar Sardegna che a settembre aveva sospeso un provvedimento del medesimo tenore, ha ridimensionato i suoi piani e firmato un’ordinanza meno rigida. Ma non per questo immune “da probabili profili di incostituzionalità”, commenta a caldo l’avvocato cagliaritano Andrea Zucca. Non mancano poi i dubbi sulla reale efficacia dell’ordinanza, visto che il provvedimento dà la possibilità ai passeggeri che non volessero sottoporsi al tampone, di muoversi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Due giorni fa aveva annunciato di voler ‘blindare’ i confini della, imponendo a tutti i passeggeri in arrivo sull’isola – unica regione in zona bianca – unrapido che certificasse la negatività a Sars-Cov-2. Ventiquattr’ore dopo il presidente della Regione Christian, probabilmente per schivare le bacchettate del Tarche a settembre aveva sospeso un provvedimento del medesimo tenore, ha ridimensionato i suoi piani e firmato un’ordinanza meno rigida. Ma non per questo immune “da probabili profili di incostituzionalità”, commenta a caldo l’avvocato cagliaritano Andrea Zucca. Non mancano poi i dubbi sulla reale efficacia del, visto che il provvedimento dà la possibilità ai passeggeri che non volessero sottoporsi al, di muoversi ...

