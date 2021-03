Sanremo 2021, Madame fa coming out. Ecco le sue parole (Di sabato 6 marzo 2021) Durante un’intervista, Madame fa coming out, svelando di essere bisessuale “Dove sei finita amoreCome non ci sei piùE ti dico che mi manchiSe vuoi ti dico cosa mi mancaAdesso che non ci sono piùAdesso che ridono di meAdesso che non ci sei piùNon so seTi ricordi di me”, recita così la canzone “Voce” di Madame, all’anagrafe Francesca Calearo di 19 anni, che è in gara a Sanremo 2021. Intervistata da Repubblica, l’artista che porta sul palco a Sanremo “Voce”, si è confidata e ha fatto coming out. Si definisce “una ragazza che sceglie”. Ecco le parole di Madame: “Io sono bisessuale. Sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 marzo 2021) Durante un’intervista,faout, svelando di essere bisessuale “Dove sei finita amoreCome non ci sei piùE ti dico che mi manchiSe vuoi ti dico cosa mi mancaAdesso che non ci sono piùAdesso che ridono di meAdesso che non ci sei piùNon so seTi ricordi di me”, recita così la canzone “Voce” di, all’anagrafe Francesca Calearo di 19 anni, che è in gara a. Intervistata da Repubblica, l’artista che porta sul palco a“Voce”, si è confidata e ha fattoout. Si definisce “una ragazza che sceglie”.ledi: “Io sono bisessuale. Sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità ...

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - VanityFairIt : Le foto esclusive dal camper di Sanremo. Cosa non si fa per non sgualcire l'abito... - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - _SaraC_92 : RT @IlContiAndrea: #Sanremo2021, ecco chi è Dario Faini in arte Dardust e cosa cosa farà stasera - TeleradioNews : Non solo Sanremo. Si conclude oggi la settimana sanremese di New Radio Network -