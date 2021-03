Sanremo 2021, Barbara Palombelli: il suo monologo è un vorrei ma non posso (Di sabato 6 marzo 2021) Barbara Palombelli è stata la co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2021. Assieme ad Amadeus, infatti, la conduttrice di Forum ha prima calcato la temibile scalinata del Teatro Ariston e poi si è dilettata nel presentare i vari concorrenti in gara. Ma il ruolo di semplice annunciatrice era evidentemente troppo poco per una amica di Amadeus, come lui stesso ha rivelato in conferenza stampa. Lady Rutelli ha avuto modo di recitare anche un suo monologo. Un monologo che, come annunciato in mattinata, avrebbe dovuto avere come tema quello delle donne nella società; peccato però che strofa dopo strofa ci siamo accorti che il fil rouge del racconto era Barbara Palombelli che raccontava se stessa e il suo passato con qualche ritornello ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 6 marzo 2021)è stata la co-conduttrice della quarta serata del Festival di. Assieme ad Amadeus, infatti, la conduttrice di Forum ha prima calcato la temibile scalinata del Teatro Ariston e poi si è dilettata nel presentare i vari concorrenti in gara. Ma il ruolo di semplice annunciatrice era evidentemente troppo poco per una amica di Amadeus, come lui stesso ha rivelato in conferenza stampa. Lady Rutelli ha avuto modo di recitare anche un suo. Unche, come annunciato in mattinata, avrebbe dovuto avere come tema quello delle donne nella società; peccato però che strofa dopo strofa ci siamo accorti che il fil rouge del racconto erache raccontava se stessa e il suo passato con qualche ritornello ...

