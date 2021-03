Sanremo 2021, Amadeus annuncia: “Non ci sarà l’Ama ter” (Di sabato 6 marzo 2021) Non ci sarà l’Amadeus Ter. Il conduttore ha confermato che non sarà al timone del Festival di Sanremo anche nel 2022. Dunque una terza edizione consecutiva con il sodale Fiorello è esclusa, come ha fatto sapere nel corso della conferenza stampa di Sanremo del 6 marzo. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 6 marzo 2021) Non cil’Ter. Il conduttore ha confermato che nonal timone del Festival dianche nel 2022. Dunque una terza edizione consecutiva con il sodale Fiorello è esclusa, come ha fatto sapere nel corso della conferenza stampa didel 6 marzo. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - MetaErmal : Grazie che onore!! - VanityFairIt : Le foto esclusive dal camper di Sanremo. Cosa non si fa per non sgualcire l'abito... - LaPresse_news : Sanremo, Amadeus: “Il Festival è un evento, non ci sarà un Ama Ter” - andreapalazzo2 : RT @tvblogit: Simona Ventura: “Sanremo 2021? Con Amadeus e Fiorello sarebbe stata una reunion al pari de I Ricchi e Poveri” -