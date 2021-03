Presentazione Suzuki MotoGP: ecco le GSX-RR di Mir e Rins (Di sabato 6 marzo 2021) Ed ecco arrivata l’ultima Presentazione prima dello spegnimento dei semafori della MotoGP, la Suzuki è stata l’ultima a mostrare al pubblico i suoi prototipi. L’evento, trasmesso live in streaming sui canali ufficiali, ha dato modo a tutti gli appassionati di MotoGP di apprezzare le nuove forme della GSX-RR. Sul “palco” il campione del mondo Joan Mir ed Alex Rins hanno tolto i veli ai prototipi di Hamamatsu svelandoci le nuove livree del Team Ecstar. Presentazione Suzuki Ecstar 2021 Il campione del mondo in carica 2020 Joan Mir, assieme al compagno di squadra Alex Rins, ci hanno finalmente mostrato le nuove forme e livree che sfrecceranno durante i Gran Premi del motomondiale 2021. Quest’anno un nuovo sponsor accompagnerà le due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 marzo 2021) Edarrivata l’ultimaprima dello spegnimento dei semafori della, laè stata l’ultima a mostrare al pubblico i suoi prototipi. L’evento, trasmesso live in streaming sui canali ufficiali, ha dato modo a tutti gli appassionati didi apprezzare le nuove forme della GSX-RR. Sul “palco” il campione del mondo Joan Mir ed Alexhanno tolto i veli ai prototipi di Hamamatsu svelandoci le nuove livree del Team Ecstar.Ecstar 2021 Il campione del mondo in carica 2020 Joan Mir, assieme al compagno di squadra Alex, ci hanno finalmente mostrato le nuove forme e livree che sfrecceranno durante i Gran Premi del motomondiale 2021. Quest’anno un nuovo sponsor accompagnerà le due ...

