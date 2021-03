Piemonte in arancione scuro, le nuove regole: in Dad dalla seconda media, parchi chiusi, un solo cliente per negozio (Di sabato 6 marzo 2021) Il Piemonte tenta di arginare l’epidemia di Coronavirus con misure che sono di fatto da zona arancione rafforzata. Il governatore Alberto Cirio ha spiegato infatti che le restrizioni previste per la fascia di rischio arancione vengono potenziate con la stretta destinata alla scuola, ovvero didattica a distanza anche per materne ed elementari in 20 distretti scolastici su 38. «Sono misure dolorose che vorremmo evitare», ha detto Cirio, «per questo stiamo facendo un lavoro certosino, applicando i parametri del nuovo Dpcm distretto per distretto». Gli uffici regionali sono al lavoro per ultimare l’elenco con l’indicazione. Questi 20 distretti si sommeranno ai 22 comuni già diventati zona rossa nei giorni scorsi: Cavour, Re, Craveggia, Villette, Toceno, Malesco, Santa Maria Maggiore, Druogno, Barge, Bagnolo Piemonte, ... Leggi su open.online (Di sabato 6 marzo 2021) Iltenta di arginare l’epidemia di Coronavirus con misure che sono di fatto da zonarafforzata. Il governatore Alberto Cirio ha spiegato infatti che le restrizioni previste per la fascia di rischiovengono potenziate con la stretta destinata alla scuola, ovvero didattica a distanza anche per materne ed elementari in 20 distretti scolastici su 38. «Sono misure dolorose che vorremmo evitare», ha detto Cirio, «per questo stiamo facendo un lavoro certosino, applicando i parametri del nuovo Dpcm distretto per distretto». Gli uffici regionali sono al lavoro per ultimare l’elenco con l’indicazione. Questi 20 distretti si sommeranno ai 22 comuni già diventati zona rossa nei giorni scorsi: Cavour, Re, Craveggia, Villette, Toceno, Malesco, Santa Maria Maggiore, Druogno, Barge, Bagnolo, ...

Advertising

Corriere : I colori delle regioni: Campania in rosso, Lombardia in arancione scuro. Lazio e Liguria in giallo - Agenzia_Ansa : La Regione Piemonte attua l'ultimo Dpcm in materia di Coronavirus 'rafforzando l'arancione con le misure previste p… - RaiNews : Ordinanze: passano in area arancione le regioni Lombardia, Marche e Piemonte, Basilicata e Molise in rosso. Sardegn… - GiDiFenza : RT @LaVeritaWeb: Da lunedì la Campania diventa rossa. Piemonte e Lombardia nella fascia intermedia, ma «rafforzata». Veneto arancione. Solo… - LaVeritaWeb : Da lunedì la Campania diventa rossa. Piemonte e Lombardia nella fascia intermedia, ma «rafforzata». Veneto arancion… -