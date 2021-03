Piano vaccini | a domicilio con le stesse regole in tutte le regioni

(Di sabato 6 marzo 2021) La svolta non arriverà prima di aprile. In marzo sono sette milioni le dosi di vaccino attese, la metà delle quali di AstraZeneca. Da aprile invece, dopo l’approvazione che dovrebbe essere la prossima settimana, ci sarà invece anche Johnson&Johnson e le dosi a disposizione saranno 30 milioni. Da Pasqua in poi l’Italia deve essere pronta a una somministrazione di massa. La via scelta dal nuovo commissario, il generale Figliuolo, è diretta: bisogna portare le vaccinazioni dove è più difficile arrivare e usare tutti i luoghi, i mezzi e il personale possibile.

Guido Bertolaso, coordinatore del piano regionale, è pronto a partire col suo modello, nonostante i problemi a livello nazionale riguardo le consegne dei vaccini. Per questo l'esperto auspica un piano vaccinale più efficace messo in campo dal nuovo commissario. Se scuole e università restano chiuse, per esempio, si recuperano vaccini per gli anziani. Nubi fosche per il trasporto aereo e Alitalia-ITA rivede al ribasso il piano industriale. Ripresa possibile solo a fine 2023. Del Bono torna anche a chiedere più chiarezza sui dati: «Non sappiamo ancora quanti tamponi vengono effettuati su Brescia e sui comuni della provincia né quante persone sono state vaccinate in ogni comune».