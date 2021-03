Pd, il dopo-Zingaretti è una guerra per bande. Rispuntano i nomi della Finocchiaro e di Fassino (Di sabato 6 marzo 2021) Impazza ormai il toto-nomi. Indizio, l’ennesimo, della confusione che si è impadronita del Pd orfano di Nicola Zingaretti. E il 13 marzo, data che (salvo improbabili rinvii) vedrà la celebrazione dell’Assemblea nazionale. Chi sperava che quella di Zingaretti fossero dimissioni rassegnate al solo scopo di esservi (re)incoronato per acclamazione ha sbagliato i suoi conti. Il segretario è irremovibile. Il Pd, al contrario, oscilla pericolosamente spinto dall’urgenza di trovare un reggente in grado di accompagnare il partito fino al vero congresso, previsto nei primi mesi del ’22. Tanti i nomi in circolazione. Almeno uno per corrente. Cui vanno aggiungersi altri che sembrano autentici ripescaggi da un lontanissimo passato. Come quello di Anna Finocchiaro, già parlamentare di lunghissimo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 marzo 2021) Impazza ormai il toto-. Indizio, l’ennesimo,confusione che si è impadronita del Pd orfano di Nicola. E il 13 marzo, data che (salvo improbabili rinvii) vedrà la celebrazione dell’Assemblea nazionale. Chi sperava che quella difossero dimissioni rassegnate al solo scopo di esservi (re)incoronato per acclamazione ha sbagliato i suoi conti. Il segretario è irremovibile. Il Pd, al contrario, oscilla pericolosamente spinto dall’urgenza di trovare un reggente in grado di accompagnare il partito fino al vero congresso, previsto nei primi mesi del ’22. Tanti iin circolazione. Almeno uno per corrente. Cui vanno aggiungersi altri che sembrano autentici ripescaggi da un lontanissimo passato. Come quello di Anna, già parlamentare di lunghissimo ...

