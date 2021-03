MotoGP, Valentino Rossi: “Mi sono divertito. Contento di essere in squadra con Morbidelli, cerchiamo di essere competitivi” (Di domenica 7 marzo 2021) È arrivato il giorno dell’esordio per Valentino Rossi con la Yamaha Petronas. Il Dottore è sceso in pista oggi nella prima giornata di test collettivi a Losail in preparazione del Mondiale MotoGP 2021. Per lui ben 54 giri nell’arco delle 7 ore previste per il day-1 dei test ufficiali. Rossi ha fatto segnare la 14ma prestazione cronometrica assoluta in 1’55?584, con 897 millesimi di ritardo dall’Aprilia di Aleix Espargarò. Le sue parole, riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Buon primo giorno, mi sono divertito, la moto è uguale, nel team c’è una bella atmosfera per lavorare. Il risultato del cronometro non è fantastico, ma il passo era buono, è una buona prima giornata. La Yamaha ha lavorato in inverno per provare nuove soluzioni”. Sul compagno di team Franco ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) È arrivato il giorno dell’esordio percon la Yamaha Petronas. Il Dottore è sceso in pista oggi nella prima giornata di test collettivi a Losail in preparazione del Mondiale2021. Per lui ben 54 giri nell’arco delle 7 ore previste per il day-1 dei test ufficiali.ha fatto segnare la 14ma prestazione cronometrica assoluta in 1’55?584, con 897 millesimi di ritardo dall’Aprilia di Aleix Espargarò. Le sue parole, riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Buon primo giorno, mi, la moto è uguale, nel team c’è una bella atmosfera per lavorare. Il risultato del cronometro non è fantastico, ma il passo era buono, è una buona prima giornata. La Yamaha ha lavorato in inverno per provare nuove soluzioni”. Sul compagno di team Franco ...

