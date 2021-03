Mercato Juventus | affare a colpo zero dalla Premier | Paratici ci prova

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 6 marzo 2021)– Stiamo entrando nella fase finale della stagione ma il calciodellain vista del prossimo campionato è già entrato nel vivo. Uno dei reparti che subirà ritocchi sarà quello offensivo. Cristiano Ronaldo è destinato a rimanere, anche se le sirene per giocare altrove non gli mancano di certo. Il futuro di Dybala potrebbe essere riscritto in caso di mancato rinnovo della “Joya”. Non è da escludere che in estate lapossa prendere in considerazione l’ipotesi di cederlo. E nel frattempo ci sono tanti nomi che circolano come possibili rinforzi per la squadra di Pirlo.Aguero dal City? Come riporta Calcio.it, uno dei nomi in cima alla lista delle preferenze del club ...