La Lazio spaventa la Juve, che poi si sveglia: 3-1 (Di domenica 7 marzo 2021) – Venti minuti di paura dei bianconeri, paura degli ospiti romani che al 14' bucano la difesa di casa con un gran gol di Correa, oggi in una delle sue migliori giornate. Poi, dopo qualche minuto di fifa nera, i padroni di casa si svegliano e cominciano a correre, prendendo il controllo del campo. Il gol di Correa nasce da un errore di Kulusevski che regala la palla al laziale, il quale dribbla Demiral e infila il portiere Szczesny di prepotenza e precisione. Per il gol del pareggio, la Juventus deve aspettare il 39' quando Morata vede Rabiot e gli passa una palla d'oro che il francese spara sul primo palo sorprendendo Reina che lo aspettava da un'altra parte, chissà dove. I bianconeri partono nel secondo tempo con tutte le intenzioni di far loro la partita. I biancocelesti non stanno a guardare e ci provano ancora con Correa e con Milinkovic Savic, ...

