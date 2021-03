Juventus-Lazio streaming gratis | link e diretta live

(Di sabato 6 marzo 2021) DOVE VEDEREIN– Ladi Andrea Pirlo, in vista dei prossimi appuntamenti tra campionato e Coppa, si prepara ad affrontare gare importanti e allo stesso tempo difficili. Infatti, questa sera alle ore 20:45, i bianconeri ospiteranno all’Allianz Stadium ladi Simone Inzaghi. L’obiettivo è sicuramente quello di ottenere la seconda vittoria di fila, dopo il 0-3 contro lo Spezia in trasferta. La, non è l’unico appuntamento segnato sul calendario della, che continua il suo percorso anche nel campionato europeo. Martedì infatti, alle ore 21:00, la squadra di Pirlo ospiterà il Porto per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri sono reduci da una sconfitta nella gara ...

Sono state diramate le formazioni ufficiali di, vero big match della 26a giornata di Serie A . Dalla stagione 2014/15 in avanti laha mantenuto la porta inviolata in quattro gare casalinghe contro lain Serie A : ...... nella ripresa, in pieno recupero, il piatto destro di Pereyera porta al raddoppio friulano Alle 20.45 il big match fra. Scontro che promette emozioni sia per il gioco, che per il ...Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Danilo, Alex Sandro; Bernardeschi, Ramsey, Rabiot, Chiesa, Kulusevski, Morata. All: Pirlo.Torino, 6 mar. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Juventus e Lazio, in campo alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino.