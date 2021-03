Juventus-Lazio 3-1 | dominio bianconero allo Stadium

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 6 marzo 2021)3-1. Si è chiuso con la vittoria dei bianconeri il big match della ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021. Sono prima i biancocelesti a passare in vantaggio con Correa, poi ci pensa Rabiot a riequilibrare il risultato con Rabiot sul finale di tempo. Nella rioresa, si scatena Morata che con una doppietta regala alla sua squadra una vittoria pesante che consente ancora di sperare nel totolo. Cosa è successo nel primo tempo? Pirlo tiene a riposo Ronaldo che viene sostituito da Morata in attacco al fianco di Kulusevsky. A centrocampo, c’è la coppia Ramsey-Rabiot, con Chiesa e Bernardeschi sugli esterni. In difesa, davanti a Szczney, figurano Cuadrado a destra, Demiral e Danilo centrali, Alex Sandro a sinistra. Inzaghi risponde con il 3-5-2: Reina in porta, Hoedt, Acerbi e Marusic in difesa. A ...