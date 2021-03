I videogiochi non hanno età: un signore di 86 anni ne ha completati la bellezza di 300! (Di sabato 6 marzo 2021) I videogiochi hanno sempre trovato un modo per raggiungere tutti i tipi di pubblico, giovani e meno giovani. Un video del South China Morning Post lo ribadisce presentando ai giocatori Yang Binglin, un signore di 86 anni che dedica buona parte della sua routine quotidiana alla padronanza dell'arte del gioco. Considerando il fatto che ha battuto 300 videogiochi negli ultimi 20 anni, è partito alla grande. Come spiega Yang nel video, "Non sono un giocatore professionista, sono solo un fan. E continuo a fare ciò che mi piace. Seguo questa routine quotidiana da più di 20 anni. Gioco ai videogiochi ogni pomeriggio". Prima di lanciarsi in un pomeriggio di sessione gaming per circa 3 ore, Yang di solito pratica il ping-pong durante le ore mattutine. In altre ... Leggi su eurogamer (Di sabato 6 marzo 2021) Isempre trovato un modo per raggiungere tutti i tipi di pubblico, giovani e meno giovani. Un video del South China Morning Post lo ribadisce presentando ai giocatori Yang Binglin, undi 86che dedica buona parte della sua routine quotidiana alla padronanza dell'arte del gioco. Considerando il fatto che ha battuto 300negli ultimi 20, è partito alla grande. Come spiega Yang nel video, "Non sono un giocatore professionista, sono solo un fan. E continuo a fare ciò che mi piace. Seguo questa routine quotidiana da più di 20. Gioco aiogni pomeriggio". Prima di lanciarsi in un pomeriggio di sessione gaming per circa 3 ore, Yang di solito pratica il ping-pong durante le ore mattutine. In altre ...

