Formula 1 | accordo Fia-Pirelli fino al 2024

(Di sabato 6 marzo 2021)1,fornitore unicoal. L’azienda ha accettato la proposta fatta dalla Fia di estendere il contratto. ROMA –1,fornitore unicoal. La Fia ha proposto all’azienda di estendere il proprio contratto per altri tre anni, con l’obiettivo di ristabilire l’equilibrio complessivo e le condizioni della gara trovate nel 2018. L’prevedeva una fornituraal 2020 di pneumatici da 13 pollici per poi passare a quelli da 18 dal 2021 al 2023. La pandemia, però, ha fatto slittare tutto di un anno e, da qui, la decisione di prolungare di almeno una stagione il contratto con la. Domenicali soddisfatto: “Orgogliosi della nostra ...

Advertising

Gazzetta_it : La #Wada indaga la @HaasF1Team per i colori 'pro-Russia' della nuova macchina #F1 - sportface2016 : #F1, rinnovato l'accordo con #Pirelli fino al 2024 - tonino19542 : @RFeragalli Ragazzi lasciamo il problema alla discussione ai leader, con la speranza che ci si arrivi ad un accordo… - PFranceschetti : le bollicine #Ferrari sostituiscono lo #Champagne nella #F1, complimenti a Gruppo Lunelli per l'accordo, sicurament… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula accordo

...di contrasto al Covid) l'abbonamento "OneDayMobile" (giornaliero) costerà un solo euro . Verrà, poi, attivata la promozione "Trenitalia - Reggio in Bici", inserita all'interno dell'......di contrasto al Covid) l'abbonamento "OneDayMobile" (giornaliero) costerà un solo euro. Verrà, poi, attivata la promozione "Trenitalia - Reggio in Bici", inserita all'interno dell'...ROMA - FIA e Pirelli hanno rinnovato l'accordo per la fornitura degli pneumatici per il Mondiale di Formula 1. La casa gommistica italiana sarà unico fornitore fino al 2024. Il contratto è stato ...Esteso di un anno il contratto che vede il produttore milanese come unico fornitore degli pneumatici in Formula 1 ...