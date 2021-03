Fiorello lascia Sanremo con stoccata: “Il prossimo Festival deve andare malissimo” (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo l'annuncio di Amadeus in conferenza stampa lo showman siciliano ha fatto pubblicamente un augurio che ha lasciato tutti senza parole L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo l'annuncio di Amadeus in conferenza stampa lo showman siciliano ha fatto pubblicamente un augurio che hato tutti senza parole L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

NicolaPorro : Il mattatore tv prima si sfoga, poi si commuove e lascia la conferenza stampa di #Sanremo2021. Ecco il video ????… - CristinaCordis1 : Fiorello lascia perdere Ornella sei un grande#Sanremo2021 - elizbethbennet : ma non ho capito bene, ornella vanoni ha detto a fiorello “lascia fare quelli del mestiere”? ?????? #Sanremo2021 - infoitcultura : Amadeus lascia Sanremo: “Non ci sarà un l’Ama ter”. L’annuncio di Amadeus su lui e Fiorello - giuxperfectnow_ : Fiorello non voglio dirtelo in maniera così diretta ma lascia tua moglie e mettiti con me -