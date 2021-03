“È toccato anche a me…”. Dopo Simona Ventura, anche lui positivo al Covid: l’annuncio ed è subito boom di messaggi (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo 2021, Simona Ventura assente per positività al Covid. A dare l’annuncio in conferenza stampa è stato Amadeus: “Con grande dispiacere per me devo comunicare che Simona Ventura è risultata positiva al Covid”. E a distanza di qualche giorno. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”. Simona Ventura sarebbe tornata sul palcoscenico del teatro dell’Ariston molto più che volentieri. Infatti la conduttrice, come tanti ricorderanno, è stata al timone del festival nel 2004, e avrebbe dovuto presenziare durante la serata finale del 6 marzo. E Dopo il rammarico dei fan nell’apprendere ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo 2021,assente per positività al. A darein conferenza stampa è stato Amadeus: “Con grande dispiacere per me devo comunicare cheè risultata positiva al”. E a distanza di qualche giorno. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”.sarebbe tornata sul palcoscenico del teatro dell’Ariston molto più che volentieri. Infatti la conduttrice, come tanti ricorderanno, è stata al timone del festival nel 2004, e avrebbe dovuto presenziare durante la serata finale del 6 marzo. Eil rammarico dei fan nell’apprendere ...

