Daydreamer, anticipazioni 8-12 marzo: una inaspettata proposta di nozze (Di sabato 6 marzo 2021) Un'inaspettata proposta spiazzerà Sanem nei prossimi episodi di Daydreamer. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dall'8 al 12 marzo, rivelano che Yigit anziché confessarle di essere stato lui a bruciare il diario, le dirà di essere innamorato di lei e gli chiederà di sposarlo. La ragazza non gli darà una risposta dando speranza al giovane e mettendo in allarme Can. Nel frattempo, Deren nel tentativo di far riavvicinare Sanem e Can progetterà una campagna pubblicitaria inerenti le creme prodotte dalla ragazza. Infine, Emre confesserà a Can di essere disoccupato e poi incoraggerà Leyla a prepararsi alla prima lezione di tango. Daydreamer, trame 8-12 marzo: Yigit chiede a Sanem di diventare sua moglie Le anticipazioni ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 6 marzo 2021) Un'spiazzerà Sanem nei prossimi episodi di. Lerelative alle puntate in onda dall'8 al 12, rivelano che Yigit anziché confessarle di essere stato lui a bruciare il diario, le dirà di essere innamorato di lei e gli chiederà di sposarlo. La ragazza non gli darà una risposta dando speranza al giovane e mettendo in allarme Can. Nel frattempo, Deren nel tentativo di far riavvicinare Sanem e Can progetterà una campagna pubblicitaria inerenti le creme prodotte dalla ragazza. Infine, Emre confesserà a Can di essere disoccupato e poi incoraggerà Leyla a prepararsi alla prima lezione di tango., trame 8-12: Yigit chiede a Sanem di diventare sua moglie Le...

Advertising

infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni: Yigit fa una scenata a Sanem perché ha passato l’intera notte nel bosco con Can - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni dall’8 al 12 marzo - infoitcultura : “Daydreamer”, le anticipazioni: ritrovarsi… in un bosco - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni 12 marzo 2021 Sanem e Can insieme - #Daydreamer #anticipazioni #marzo - infoitcultura : Anticipazioni DAYDREAMER 5 marzo 2021 -