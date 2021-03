Cremonese | un elemento positivo al Covid Il comunicato

(Di sabato 6 marzo 2021) “U.S.comunica che durante una serie di controlli è stata evidenziata la positività al-19 di un componente dello staff, immediatamente isolato come previsto dalle direttive federali e ministeriali. In ottemperanza alla normativa in materia e al protocollo in vigore, su indicazione dell’ATS di Cremona il gruppo squadra ha iniziato l’isolamento fiduciario con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento”. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

