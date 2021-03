Covid | Mattarella in visita all’hub Nuvola di Fuskas con Zingaretti

Leggi su romanotizie24

(Di sabato 6 marzo 2021) Dallo scorso febbraio ladi, edificio situato all’EUR, zona a sud di Roma, è diventato un centro vaccinale anti-per permettere a più persone di vaccinarsi contemporaneamente. Oggi il Presidente della Repubblica Sergiohato, accompagnato dal governatore della Regione Lazio Nicola, l’hub. Il Capo dello Stato ha avuto modo di osservare l’efficacia di questa dislocazionendo la sala d’attesa, la sala del Triage, quella per la somministrazione dei vaccini, per l’attesa post-vaccinale e, infine, lo spazio dedicato al rilascio del certificato vaccinale. Alla fine del giro non sono mancati i complimenti per l’organizzazione, oltre che a, ai presentie consorte, ...